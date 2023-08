Artikkelen fortsetter under annonsen

Nesten hver tredje elev på yrkesfag faller fra, og siden det er flere gutter enn jenter som begynner på yrkesfag etter ungdomsskolen, er problemet «kjønn», skriver Camilla Stoltenberg, Fartein Ask Torvik og Martin Flatø fra Folkehelseinstituttet mandag i sitt svar til Eva Grindes helgekommentar i Dagens Næringsliv tidligere i sommer.

De mener også at ulikhet rammer gutter og menn i større grad enn jenter og kvinner.

Marianne Dæhlen Mer...

Noen gutter har det vanskelig. Det kan vi lese ut av flere offentlige statistikker, noe også forskerne fra Folkehelseinstituttet trekker frem.

At gutter har det vanskeligere fordi de oftere starter på et utdannelsesløp med høyt frafall, har imidlertid likhetstrekk med argumenter om at kvinner tjener dårligere enn menn fordi de søker seg til yrker eller sektorer med lave lønninger.

Det er i og for seg riktig når vi ser på antall som tjener dårlig eller som faller fra, men å peke på kjønn som en viktig faktor for politisk handling, slik skribentene fra Folkehelseinstituttet gjør, kan tilsløre andre viktige faktorer.

For noen år tilbake studerte jeg hvordan ungdom med høy risiko for å falle fra yrkesfag passerte gjennom utdannelsesløpet. Ungdommene som var under lupen, var ungdom med hjelp fra barnevernet. Kanskje kunnskap om denne ungdomsgruppen kan forklare problemer hos annen utsatt ungdom.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Blant unge som har hatt hjelp fra barnevernet, begynte nesten syv av ti på yrkesfag etter ungdomsskolen. Én av ti endte med fagbrev.

Jeg har blant annet studert betydningen av karakterer, foreldrenes utdannelsesnivå og kjønn for fullføring av videregående opplæring. Som ventet viste studien at ungdom med hjelp fra barnevernet fullfører videregående opplæring sjeldnere enn klassekameratene. Forskjellen kunne ikke forklares med ulike forutsetninger for læring, som lavere skolekarakterer eller lavere utdannelsesnivå i familier med hjelp fra barnevernet.

Resultatene viste også at jentene som begynte på yrkesfag, oftere falt fra enn guttene på yrkesfag. Altså ingen «guttekrise».

I påfølgende studier undersøkte jeg frafall på ulike tidspunkter for disse ungdommene. Er risikoen for å falle fra størst etter ett år, to eller tre år? Er det særlige vanskeligheter i overgang til læretid? Resultatene viser at noen ganger er det vanskelig å være gutt, mens andre ganger er det vanskelig å være jente. Det avhenger blant annet av faget de lærer seg.

I en av studiene undersøkte jeg hvordan unge i barnevernet klarer seg på yrkesfaglige områder med høy arbeidsinnvandring, som for eksempel tømrer- og malerfaget. Resultatene viser at det er noe vanskeligere for unge med hjelp fra barnevernet enn for unge uten slik hjelp. Det er mange gutter på disse fagene, men det er neppe deres kjønn som bidrar til frafall.

Det er arbeidsmarkedet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Arbeidsinnvandring har endret arbeidsbetingelsene i flere yrker, noe som antagelig også har betydning for elever og lærlinger som søker seg til disse fagene. Et «kjønnet» grep for å hindre at gutter faller fra kan da være å oppfordre dem til å velge bort utdannelser som vi trenger at ungdom velger – nemlig yrkesfagene. Det bør vi ikke gjøre. Vi trenger at flere unge velger disse fagene og yrkene.

Skal vi klare å løse problemene med frafall, trenger vi ikke ett svar eller én løsning. Hvorvidt vi har en «guttekrise» i videregående opplæring, må studeres i de komplekse sammenhengene den er en del av. Arbeidsinnvandring kan være én faktor, manglende læreplasser eller utbredt bruk av små stillingsbrøker kan være andre faktorer.

I kommentaren sin spurte Eva Grinde om hvorfor hjertene våre blør ekstra mye for gutter som faller fra. Svaret mitt er at vi kan droppe blodet, men sette inn tiltak som tar hensyn til den komplekse arbeidsmarkedssituasjonen unge på yrkesfag befinner seg i – både jentene og guttene.

Så, altså, som så ofte før: «It’s the economy, stupid».(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.