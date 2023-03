Artikkelen fortsetter under annonsen

I forbindelse med en nedbemanning av 1500 årsverk i Hennes & Mauritz har selskapet annonsert at det vil bruke omfattende evnetester og personlighetstester for å bestemme hvem som får beholde jobben. Jeg har et forslag til hvem H&M kan sparke først: HR-avdelingen.

Personlighetstester og evnetester kan være nyttige verktøy for å velge ut hvilke jobbsøkere som sannsynligvis kommer til å prestere godt og trives i en jobb. Poenget med å bruke slike tester i rekruttering er at vi da ikke kan vite hvordan en gitt søker kommer til å takle en jobb. De har ikke begynt enda.

Mads Nordmo Arnestad Mer...

Når man vel har ansatt en person, får man gradvis vite fasiten. I de fleste tilfeller vil man oppdage at de med gode evner og passende personlighetsstruktur klarer seg bedre, men man vil også se at regelen kommer med mange unntak.

Et åpenbart poeng her er at når en ansatt vel har begynt å jobbe et sted, så trenger man ikke lenger gjette; da vet man hvordan det gikk. Dette er også grunnen til at prøveansettelser ansees som den suverent beste seleksjonsmetoden.

Det er HR-avdelingens jobb å vite hvem av de ansatte som presterer bra og dårlig. Dersom HR skal ha noen strategisk betydning i organisasjonen, må de kunne fortelle resten av ledelsen hva de ansatte er gode til, hva de er dårlige til, hva de liker å gjøre og hva de hater å gjøre.

Vet ikke HR-avdelingen dette, har den ikke gjort jobben sin.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Rekruttering og seleksjon kan ses som analogt til dating og ekteskap. Naturligvis vil man ha mange spørsmål om en person på første date. Vi kan ikke vite hvordan det er å være i et forhold med noen før vi har prøvd.

Å behøve personlighetstest og evnetest på eksisterende ansatte, blir da som å ønske å personlighetsteste ektefellen etter 15 år, som ledd i en mulig skilsmissebeslutning.

Hvis du må spørre kona eller mannen du har vært gift med i flere år om vedkommende er introvert eller ekstrovert, burde du i samme åndedrag anerkjenne at du ikke har vært en veldig observant og tilstedeværende partner.

Det kan se ut til at HR-avdelingen i H&M ikke har vært så tilstedeværende og observant overfor de ansatte. Kanskje sitter de fast i den mest deprimerende ideen om hva HR er til for: Å beskytte organisasjonen mot sine egne medarbeidere. Det er slett arbeid.

Som Harold Melvin & the Blue Notes sang: «If you don’t know me by now, you will never, never, never know me».

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.