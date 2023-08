Artikkelen fortsetter under annonsen

Forbudet mot innleie fra bemanningsselskap har vært en het potet siden endringene i arbeidsmiljøloven ble vedtatt og trådte i kraft 1. april i år. Det pågår en rettslig tvist for norske domstoler og ESA har åpnet sak mot Norge for å vurdere om forbudet er i strid med våre forpliktelser etter EØS-avtalen. Hvordan den historien ender, vil tiden vise.

Ellen A. Gooderham

Utgangspunktet er at arbeidskraftsbehovet skal dekkes ved faste ansettelser. Det gir stabilitet både for ansatte og virksomheter. Mange virksomheter har det likevel slik at behovet varierer. Det kan være butikken som trenger ekstrahjelper rundt jul, eller byggefirmaer som trenger folk i en travel prosjektinnspurt.

Torkel Tveit

Før kunne arbeidsgiver velge om et slikt behov skulle dekkes ved å ansette på midlertidige kontrakter eller ved å leie inn fra et bemanningsselskap. Sånn er det ikke lenger. Nå er den viktigste adgangen til å leie inn personell fra bemanningsselskap fjernet, nemlig i de tilfeller hvor behovet er av midlertidig karakter.

Dette har skapt hodebry for mange bedrifter. I stedet for å kunne løfte røret til et bemanningsforetak, må man nå selv stå for ansettelsene. Alle som har ansatt vet hvor ressurskrevende det kan være, selv om det kun gjelder kortvarig ansettelse. Dette om man da er så heldig at noen søker og er tilgjengelig på kort varsel. Bemanningsselskapene har her hatt en viktig funksjon.

Bemanningsbransjen opplever for sin del at man med et pennestrøk river grunnstenen ut av deres virksomhet.

Hva så med hensynet til arbeidstakeren?

Her må vi ikke glemme at lovlig innleie alltid har vært betinget av at det er et midlertidig behov som skal dekkes. Alternativet for den som tidligere kunne leie inn, er ikke fast ansettelse, men en tidsbegrenset arbeidskontrakt. Så arbeidstaker må nå, i stedet for et etablert ansettelsesforhold hos et bemanningsselskap, som tar hånd om det praktiske med å finne nye oppdrag, i større grad belage seg på stadig nye søknadsrunder og midlertidige kontrakter hos ulike virksomheter. For de fleste er slike prosesser ganske slitsomme.

På tross av stor motstand gikk regjeringen hardt ut og ønsket et totalforbud mot innleie. Allerede ved lovarbeidet innså man at det ikke gikk. Noen ganger kommer man faktisk ikke utenom at innleie er nødvendig. Og med det begynte første fase med hull i sveitserosten.

Det ble gjort unntak fra forbudet mot innleie av helsepersonell som skal sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenesten. Innen helse er kommuner i Norge storforbrukere av innleide fra bemanningsselskaper.

Det offentlige sørget nok altså litt «for seg selv» med det første unntaket.

Det andre unntaket gjaldt innleie av spesialistkompetanse.

Man har også hele tiden hatt generalklausulen av unntak ved at det fortsatt er fritt frem for å avtale utvidet innleie med tillitsvalgte for de bedrifter som er bundet av tariffavtale på riktig nivå.

Inspirert av festivaltid kom det før sommeren enda et forslag om unntak fra innleieforbudet. Som arbeidsministeren sier, så karakteriseres arrangementsbransjen av svært kortvarige arbeidskraftsbehov, og det kunne være behov for et unntak også her.

Et unntak er derfor på vei og ute på høring. Denne gang for innleie til «rigg- og sceneteknisk arbeid til kortvarig og enkeltstående arrangement».

Nok et hull i osten, og flere vil nok komme.

Spesielt enkelt å orientere seg om unntakene er det ikke. De finnes litt «her og der». Har man først funnet unntaket, må en så forsøke å forstå om det gjelder egen situasjon – er det «spesialistkompetanse» vi nå tenker å leie inn?

De fleste arbeidsgivere vil gjøre ting «skikkelig» og vil ikke trå feil. Det leder til at vi arbeidsrettsadvokater har fått mer å gjøre, men det var neppe regjeringens mål.

Etter vårt syn viser den stadige uthulingen av innleieforbudet at det ikke treffer med virkeligheten vi lever i. I stedet for å gi virksomheter tillit til å forvalte innleieregelverket slik det var, løper regjeringen etter med stadige unntak for å begrense de uheldige virkningene av eget forbud.

Det er riktig at det har vært utfordringer med ulovlig bruk av innleie, og at deler av bemanningsbransjen ikke har fulgt spillereglene. Løsningen er likevel ikke å skjære alle over en kam med et uthulet forbud. Sørg heller for å bekjempe de useriøse aktørene.

