«Tragisk». Det er kommentaren i sosiale medier til et av bildene vi i PwC har lagt ut om Pride.

Jeg har lurt på hvem disse menneskene er som brenner Pride-flagg og skriver ufine kommentarer. Da jeg så på den åpne profilen din, du som skrev «tragisk» under bildet av en kollega, så ser det ut som du driver med jakt, går toppturer, har en master i «business administration» og er i 30-årene.

På overflaten ligner du mange av kollegene mine.

PwC er langt fra perfekt når det gjelder mangfold og inkludering. Mange av våre skeive sier de ikke tør å komme ut av skapet. Heldigvis viser interne undersøkelser at flere og flere føler seg inkludert. Alle ledere hos oss må ta mangfoldskurs hvor de lærer hvordan de skal bidra til en kultur som tar vare på alle uansett legning.

Jeg ville gjerne ha snakket med deg for å høre hva du legger i ordet tragisk. Ønsker vi et samfunn hvor det er greit at folk sier stygge ting til hverandre?

Din kommentar viser at det ikke bare er under Pride-uken det er nødvendig å feire det å kunne være seg selv.

Inkludering kommer ikke av seg selv og er ikke noe man kan smykke seg med i et paradetog. Det er hard jobbing året rundt. Vårt strategiske arbeid med mangfold og inkludering over en lengre periode har i alle fall åpnet min horisont.

Forskning viser at det viktigste kriteriet for å sikre effektive grupper er psykologisk trygghet. De beste teamene hos oss, som hjelper kunder med å løse viktige problemer, er trygge på hverandre. De tør å si hva de mener. De prøver å sette seg inn i hverandres og kundens perspektiv.

De jobber bedre når de har det bra på jobb og når de tør å være seg selv.

Vi har fem tips internt i PwC som skal bidra til at det er lettere å være skeiv året rundt. Jeg vil gjerne dele dem med deg også:

Vær nysgjerrig på dine kolleger og lær hva LHBT+ innebærer.

Bli bevisst og reflekter over egne holdninger og hvordan de påvirker dine omgivelser.

Lytt, still spørsmål og tilby deg å være en samtalepartner.

Vær den andres stemme i vanskelige situasjoner.

Ta opp kampen som om det skulle vært din egen, dersom du observerer urettferdighet.

Neste gang du er i Oslo, håper jeg du vil ta en kaffe med meg. Og at du vil tenke deg om før du skriver «tragisk» under et bilde av en person du ikke kjenner.