Eva Grinde deler i en kommentar en del refleksjoner knyttet til smidig-coacher og det å jobbe «agilt» («Hva vi snakker om når vi snakker om smidig-coacher», DN lørdag 19. juni). Eller mer presist, hun setter merkelappen svada på det. En merkelapp vi mener er ufortjent.

Er alt innen «smidig» nytt og revolusjonerende? Er det løsningen på alt? Er det en tilnærming man ukritisk skal implementere? Nei, på ingen måte. Men kanskje har det noe for seg likevel. Vår erfaring er at det har det.

Linda B. Flinder

I RiksTV startet vi å jobbe etter smidige prinsipper allerede i 2014. Først som en test i utvalgte miljøer og team før vi deretter innførte det for hele selskapet.

Vi opererer i et marked som blir stadig mer digitalisert, hvor endringer skjer raskere og raskere. Før innføringen av smidig metodikk jobbet vi med større prosjekter med en definert leveranse frem i tid. Vi brukte mye ressurser og lang tid før vi kunne levere kunde- og forretningsverdi. Etter endringen jobber vi mer «iterativt», hvor vi kontinuerlig gjør endringer i produktet og kundeopplevelsen. Det gir oss raskere tilbakemelding på om vi «lager de rette produktene», noe som gjør at vi kan ta til oss læring og gjøre justeringer kontinuerlig.

Vi bruker med andre ord kortere tid og mindre ressurser på å få verifisert at vi jobber med de rette aktivitetene. Vi kan også raskere justere om det viser seg at våre antagelser var feil.

Det er ikke bare innen produktutvikling dette har en verdi. Vi bruker samme tilnærming når det dreier seg om for eksempel kjøpsløp på nettsiden vår eller reklame.

Er innføring av «smidig» ensbetydende med omorganisering eller nedbemanning, som det hevdes i kommentaren?

Kjernen i «smidig» er å endre måten man leverer kunde- og forretningsverdi på, ikke nødvendigvis hvordan man er organisert. Hos oss organiserer vi oss etter hvilke mål og oppgaver som ligger foran oss.

Organiseringen er med andre ord en konsekvens av mål og oppgaver, ikke smidig per se. Om vi ser at organiseringen ikke fungerer, eller at nye mål fordrer justering i organiseringen, endrer vi den.

Hva er så en smidig coach sin rolle i dette?

For mange, oss i RiksTV inkludert, vil det å gå fra å jobbe tradisjonelt til smidig innebære endringer. Endringer i hvordan man organiserer seg og hvordan man leder. Ledelse i en smidig organisasjon krever i større grad ledere som blant annet evner å skape psykologisk trygghet og tilrettelegge for at flest mulig beslutninger kan tas i teamene, som skal resultere i effektivitet og indre motivasjon.

Vi har innført todelt lederskap. Det vil si at teamene har to ledere. Et lederpar som jobber tett sammen, men hvor den ene fokuserer på mål mens den andre fokuserer på metodikk, teamkultur og arbeidsflyt.

I noen tilfeller trenger team eller enkeltpersoner mer coachende oppfølging for å finne ut hvordan de vil jobbe og utvikle seg. Da kommer coaching-delen i tittelen inn i bildet.

For oss som opplever at vi har lykkes med å omfavne «smidig», men da etter en god del justeringer underveis, har en felles forståelse, eierskap til målbildet og rasjonalet bak vært sentralt. Hele organisasjonen må være omforent med hvor vi står i dag, hvor vi vil, og hvorfor vi vil dit.

Det er målet som er målet, ikke innføring av metodikk.