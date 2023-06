Artikkelen fortsetter under annonsen

I 2011 avdekket Matkjedeutvalget at leverandører innvilget Norgesgruppen «uforholdsmessig gunstigere betingelser enn konkurrentene.» 12 år senere er det forhåpentlig like før næringsministeren skal legge frem en forskrift mot ikke-saklig begrunnede forskjeller i innkjøpspriser. Den må utformes slik at den løser problemet og ikke blir en rundingsbøye for dominerende dagligvareaktører.

Inger Lise Blyverket (Foto: Petter Berntsen) Mer...

Det er nå over fem år siden Næringsdepartementet la frem rapporten om etableringshindringer i dagligvaresektoren. Den slo fast at den viktigste hindringen var stordriftsfordeler i innkjøp. Og Konkurransetilsynet konstaterte allerede i 2009 at en vellykket etablering i Norge ville kreve at en ny aktør raskt måtte vokse seg like stor som de etablerte kjedene for å oppnå gode innkjøpsbetingelser.

Det er altså ikke nok å være stor. I Norge må en dagligvarekjede være størst for å få levelige priser. Det ble grundig dokumentert i Konkurransetilsynets kartlegging av innkjøpsprisforskjeller fra 2020. Hele åtte av 16 merkevareleverandører ga Norgesgruppen mer enn ti prosent lavere priser enn Rema og Coop.

Det er oppsiktsvekkende mye i en bransje der tre prosent i driftsmargin er et respektabelt resultat.

Vi mener de store innkjøpsprisforskjellene skader konkurransen. En rasjonell aktør vil neppe etablere seg i et land der lønnsomhet avhenger av «å raskt vokse seg like stor som den største konkurrenten.» Spesielt ikke når de ublide skjebnene til Lidl og Ica fremdeles er friskt i minnet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Konkurransetilsynet fant i 2021 ingen holdepunkter for å forvente ytterligere avskallinger blant det norske trekløveret av nasjonale dagligvarekjeder. Forbrukerrådet er mer bekymret.

Norgesgruppen kan velge mellom å stikke sin innkjøpsfordel i egen lomme, kutte prisene så mye at den svakeste konkurrenten må gi opp, eller noe midt imellom. Frem til februar i år tydet mye på at mesteparten gikk til aksjonærene.

Tidligere konkurransedirektør Christine B. Meyer formulerte det slik i DN: «Det er ingen grunn til at Norgesgruppen skal gi hele monopolprofitten videre til forbrukerne. Norgesgruppen har incentiver til å skule til konkurrentenes priser og legge seg på omtrent samme nivå».

Meyer mente at det i et oligopol – et marked dominert av få tilbydere – med visse egenskaper var velkjent at resultatet, etter en runde hvor aktørene tar livet av hverandre, blir monopol. Når ikke dette allerede hadde skjedd, foreslo Meyer at dette blant annet skyldtes «en viss tilbakeholdenhet fra Norgesgruppens side».

Kiwi holdt igjen leverandørenes prisøkninger i februar. Det ga forbrukerne et kortsiktig pusterom. Spørsmålet er hvor gunstig det blir på lengre sikt dersom nok en nasjonal kjede må gi opp.

Konkurransetilsynet har konstatert at økt konsentrasjon kan føre til at kostnadsøkninger i større grad blir veltet over på konsumentene i form av høyere priser.

Vi mener at en sunn dagligvarestruktur krever andre virkemidler enn å satse på Norgesgruppens barmhjertighet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Redusert konkurranse gir mindre effektiv ressursbruk

Nå er vi spent på hva næringsminister Jan Christian Vestre kommer med for å styrke konkurransen i dagligvaremarkedet. En godt formulert forskrift mot ikke-saklig begrunnede innkjøpsprisforskjeller kan gjøre mer enn å styrke konkurransen i detaljistleddet.

Den bør også svekke dominerende leverandørers muligheter til å fordrive mindre konkurrenter gjennom, for eksempel, oppkjøp av hylleplass.

Denne formen for betalinger finner uansett i liten grad veien til forbrukerne i form av lavere priser. Konkurransetilsynet har slått fast at det primært er variable rabatter, de som følger varen, som er relevant for dagligvareprisene. De faste rabattene påvirker kjedenes lønnsomhet.

En effektiv forskrift må derfor utformes på en måte som rydder opp i dagens jungel av pristilslørende rabatter.

Den unge og uavhengige kjøpmannen Farooq Ahmed fortalte at hans store drøm var å starte en egen dagligvarekjede (Klassekampen 12. november i fjor). Den brast da han forsto hvor store prisforskjellene var. Han betalte 27,60 kroner for en kilo Møllerens hvetemel. Den samme pakken ble solgt for 14,90 på Kiwi.

Les også: Hvorfor Møllerens hvetemel er dyrt på Grønland

Denne prisavgrunnen forklarer hvorfor det er langt mellom norske merkevarer i de uavhengige butikkene som fremdeles finnes. Rema-Reitan og Rimi-Hagen ville trolig vært franchisetagere i dag med like stusslige betingelser på 1970- og -80-tallet.

Det er ikke Norgesgruppens ansvar at det er oppstått en markedssvikt i innkjøp fra dominerende leverandører. Ansvaret ligger hos myndighetene. Stortinget har heldigvis sagt at nok er nok. Ballen ligger hos Vestre og hans departement.

Forbrukerrådet forventer et forslag til forskrift som blir mer enn et slag i luften.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.