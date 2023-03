Artikkelen fortsetter under annonsen

Fritt frem for arbeidsgiver å kreve oppmøte på kontoret?

Forskerne Ela Sjøli (NTNU) og Nils Brede Moe (Sintef) skrev i DN 3. mars at «Det store spørsmålet ledere nå stiller seg, er hvordan de kan få de ansatte tilbake på jobb».

At arbeidstagere trives med å jobbe hjemmefra, støttes av en rapport utarbeidet av Oslomet for Arbeids- og sosialdepartementet i fjor. Den viser at arbeidstagere da jobbet hjemmefra 37 prosent av arbeidstiden.

Venstres forslag om «mer frihet til å jobbe der du vil» fikk ikke gjennomslag i Stortingets votering 21. februar i år.

I lys av alle diskusjoner og rapporter rundt arbeid fra andre steder enn i kontorlokalene, er det viktig for arbeidsgivere å være klar over hvordan adgangen til arbeid fra hjemmekontor reguleres. Arbeid i arbeidstagers hjem reguleres av både hjemmekontorforskriften og arbeidsmiljøloven.

Noen arbeidsgivere nedfeller rett til hjemmekontor i tilleggsavtale til arbeidsavtalen, mens andre inntar dette i selve arbeidsavtalen. Noen vedtar egen policy eller regulerer hjemmekontorordningen i personalhåndbok.

Sjøli og Moes innlegg leder til spørsmålet om det er fritt frem for arbeidsgiver å inndra hjemmekontorretten og kreve oppmøte på kontoret.

Svaret på spørsmålet avhenger av hvordan ordningen er regulert. Har arbeidsgiver regulert adgangen til å trekke ordningen tilbake, vil det ikke by på utfordringer.

Er ordningen formulert som en ubetinget rett for den ansatte, vil arbeidsgivers endringsadgang være begrenset. Kanskje må arbeidsgiver yte kompensasjon eller gå veien om endringsoppsigelse.

Som Sjøli og Moe skriver, kan det være aktuelt å bruke både pisk og gulrot.

