Dagens arbeidsliv er i endring. Virksomheter tar i bruk kunstig intelligens (KI) og andre algoritmestyrte verktøy for å lede arbeidstagere. Det skjer i et så stort omfang at algoritmestyrt ledelse – «algorithmic management – er blitt et etablert begrep i det internasjonale arbeidslivet.

Men vet vi nok om hva systemene inneholder, hva algoritmene gjør og hvorfor?

Vår hypotese er at vi mangler tilstrekkelig innsikt og forståelse for algoritmestyrt ledelse på flere punkter:

Rekruttering: I rekrutteringsprosesser brukes algoritmer til å sende ut stillingsannonser, screene cv-er og teste kandidater.

Dette kan være tidsbesparende, men ikke risikofritt.

En risiko er at annonsene rettes mot den tradisjonelt typiske arbeidstager i stillingen, for eksempel kvinnelig renholder, mannlig tømrer.

Diskriminering i rekrutteringsprosesser kan være spesielt vanskelige å avdekke på grunn av manglende gjennomsiktighet i prosessen. Samtidig er potensialet for diskriminering stort.

Daglig ledelse: Algoritmer brukes i daglig ledelse, som til fordeling av skift eller oppgaver. Algoritmene kan allokere arbeidstagere til team, oppgaver og skift på bakgrunn av blant annet effektivitetsberegninger.

Effektivitet er et gode, men det er utfordringer ved å lede arbeidstagere med et slikt utgangspunkt. Ett eksempel kan være at arbeidstagere uten omsorgsoppgaver foretrekkes på bekostning av andre på grunn av lavere risiko for avbrudd og fravær.

En annen konsekvens kan være manglende tilrettelegging for behov som pauser og variasjon i arbeidsoppgaver. Algoritmestyrt ledelse kan også føre til at ansatte opplever større avstand og mindre eierskap til og forståelse for avgjørelsene som tas.

Måling av prestasjoner: Algoritmer brukes til å måle prestasjoner, samle inn data om den enkelte ansatte, vurdere og evaluere.

Innsamlingen av personopplysninger som må til for å gjøre slike vurderinger er et problem i seg selv. Det er en risiko for at arbeidsgiver innhenter flere personopplysninger enn nødvendig og at informasjonen brukes til mer enn det som opprinnelig var tenkt.

Resultatene gir heller ikke nødvendigvis et riktig bilde av den enkeltes arbeidsinnsats og bidrag. Samtidig kan resultatene få store konsekvenser for den enkelte, deriblant for lønn og karrieremuligheter.

Overvåkning og kontroll: Algoritmestyrt ledelse gir nye muligheter til å kontrollere og overvåke ansatte.

Kontroll kan være en tilleggsfunksjon i systemer som brukes til andre formål, for eksempel kommunikasjon internt og eksternt. Samtidig finnes det egne systemer som er designet for å samle inn data om den enkelte ansatte, såkalt sjefsvare.

Kontroll kan være bevisst eller ubevisst ved at virksomhetene ikke er klar over hvilke tilleggsfunksjoner som finnes i det enkelte systemet. Mange systemer kommer fra land med en annen lovgivning og kultur i arbeidslivet enn Norge og EU og har inngripende kontrollmuligheter.

Et eksempel er amerikanske Microsoft Teams. Tidligere ga administrasjonssenteret i Teams virksomhetene tilgang til en produktivitetsscore for hver ansatt, basert på samlet registrering av den ansattes bruk av Office365-applikasjoner. Løsningen ble på bakgrunn av protester endret i desember 2020, slik at virksomheten nå bare har tilgang til produktivitetsscore på organisasjonsnivå.

Disse punktene viser at dagens regelverk er ikke laget med tanke på algoritmestyrt ledelse. Finansforbundet mener derfor at en oppdatering er på høy tid.

