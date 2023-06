Artikkelen fortsetter under annonsen

I en kommentar i DN lørdag 17. juni skriver Eva Grinde i sterke ordelag om innføring av smidig arbeidsmetodikk og ansettelse av smidigcoacher, som visstnok skal hjelpe ledelsen med å «klippe vinger» og «svinge øksen» i Aschehoug. Hun skriver med flittig bruk av faguttrykk og referanser som kunne lede oss til å tro at hun har forsøkt metodikken selv, men den versjonen av smidig som innebærer vingeklipping og øksesvinging er helt ukjent for oss, og er i alle fall langt ifra metoden vi nå jobber etter i Aschehoug utdannelse.

Utdannelsesforleggeriet i Norge og internasjonalt står overfor store endringer:

Rask digitalisering av læremidler i skolen

Utstrakt bruk av kopiering som erstatning for skolebøker

Studenter som blir mindre motiverte for å lese lange sammenhengende tekster

Behov for nye formidlingsformater for pensum

Et hypereffektivt bruktbokmarked for de studentene som fortsatt leser bøker.

Skal vi som forlag fortsatt bidra positivt til læring og kunnskapsformidling i det nye landskapet, må vi selvsagt ikke gi opp lesing, bøker og lange sammenhengende tanker, men vi må samtidig evne å tilpasse oss elevenes og studentenes preferanser så vi ikke mister dem på veien.

Bente Franck-Sætervoll

Vi i Aschehoug tror at fremtidens læring både omfatter bøker og digitale tjenester, ikke enten–eller, og vi er derfor godt i gang med å endre oss for å levere begge deler.

Å legge om til smidige arbeidsprosesser, tverrfaglige autonome team og å implementere innovasjonsmetodikker som bringer oss tettere på brukerne våre, er vårt forsøk på å levere dobbelt så mye produkt, både bok og digitalt, med den samme innsatsen som før.

Vi har i flere år anvendt smidig arbeidsmetodikk i deler av organisasjonen, og erfaringene har vært gode. Derfor utvider vi nå til å inkludere hele utdannelsesforleggeriet. Vi forventer å se positive effekter av en flatere struktur med færre ledere, tydelige delegerte oppdrag og rammer og tverrfaglige team som finner de beste løsningene på oppdraget. Vi venter å finne feilene vi kan lære av raskere, hyppigere leveranser vi kan feire og tettere kontakt med brukerne våre.

Å implementere smidig er ikke gjort over natten. Vi kommer ikke til å bli «ferdig» med en omlegging til smidig. Å tro at man kan gjøre en slik omlegging uten at ledere og team opplever motstand, usikkerhet og noen konflikter underveis ville være arrogant. Nettopp derfor finnes smidigcoachrollen som en tilrettelegger for endringsprosessene, som rådgiver for ledere og teammedlemmer og som kilde til kunnskap om metodikken og beste praksis.

Å ansette smidigcoacher er snarere et uttrykk for ledelsens ydmykhet for endringens omfang og kompleksitet, enn et symptom på manipulerende lederskap, slik Grinde antyder i sin kommentar.

Smidig metodikk er selvsagt ikke den eneste saliggjørende filosofien, og som med så mye annet ligger ti prosent i planen og 90 prosent i gjennomføringen. Derfor er vi særlig glade for at vi gjennomfører med et nysgjerrig og dedikert lag av Norges beste kunnskapsformidlere i Aschehoug utdannelse.