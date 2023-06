Artikkelen fortsetter under annonsen

I lørdagens DN beriket Eva Grinde oss med sitt perspektiv på hva en smidig-coach er, og sin oppfatning av Aschehougs endringsreise («Hva vi snakker om når vi snakker om smidigcoacher»). Kommentaren bar hverken preg av nysgjerrighet eller sjekk av fakta, og vi ser behovet for å bistå med innsikt.

Teknologisk utvikling og digitalisering skjer i stadig økende hastighet, og det er høyst relevant å utvikle organisasjoner som kan tilpasse seg og nyttiggjøre seg disse endringene for å skape forretningsverdi og kundetilfredshet. Det krever at vi adopterer nye måter å jobbe på og tankesett som sikrer kontinuerlig utvikling gjennom å trene, teste, måle og feile i en løpende prosess. Det oppleves dessuten ofte meningsfylt for de ansatte, og gir rom for personlig og profesjonell utvikling som kan få en arbeidskultur til å blomstre.

What’s not to like? Vi snakker om smidig endring.

Visste Grinde hva en smidig endringsprosess dreier seg om da hun skrev kommentaren?

Neppe, og behovet for å bistå med en faktasjekk oppstår. Grinde går så langt som å påstå at rollen som smidig coach innebærer å foreslå omorganisering og nedbemanninger som ledere kan gjemme seg bak. Dette i lys av det hun omtaler som agilcoachenes lærebok, «Skriften», som ingen av oss kjenner til.

Eller er det «Agile Manifesto» hun viser til? Da ha vi ett råd. Les det én gang til.

Som to smidige coacher med erfaring fra ledelse og digitale transformasjoner må vi skuffe de som nå tror at en smidig coach er en manipulerende instans som svinger smidig-coach-skalpellen og gir ledelsen overlevelsesbeskyttelse. Dette hjelper vi deg dessverre ikke med.

La oss får det på det rene. En smidig coach bistår med å navigere i større endringsprosesser og støtte til implementering av nye arbeidsmetoder, vaner og tankesett, for å sikre ønskede resultater på lang og kort sikt. Det å tilpasse virksomhet og organisasjon til en uforutsigbar verden som endres i høy fart er ikke enkelt, og det er her coachen kan spille en viktig rolle.

Coachen spiller også en viktig rolle i å endre måten man jobber sammen på, så vel som måten vi leder på. Er det her Grinde misforstår?

Som smidige coacher har vi i oppgave å ivareta de menneskelige og kulturbærende faktorene, som lenge har stått i skyggen av søkelyset på strukturutvikling alene. Vi binder sammen struktur og kultur på en måte som spiller medarbeidere og ledere gode ved å støtte dem med nyttige tankesett og metodikker, som skaper høyere verdi og gir kontinuerlig forbedring.

Vi forstår at Aschehoug er på en endringsreise, men uten å kjenne deres historie eller ambisjon skjønner vi at de ønsker å utvikle seg for fremtiden. Og skulle Grinde ha rett i at Aschehoug er rammet av å forholde seg til den mest teknologi- og endringsaverse gruppen i samfunnet, tør vi imidlertid påstå at Aschehoug ikke er alene om dette. I svært mange organisasjoner oppleves det for mange skummelt og usikkert med ny teknologi og nye måter å jobbe på. Da er det menneskelige aspektet uhyre viktig å ivareta, som bringer coachens rolle på banen.

Organisasjoner trenger bistand til å navigere i store endringsprosesser for å kunne ivareta sine ansatte, sine kunders stadige endrede behov og søkelys på egen forretningsverdi.

Som stolte «agile» coacher, helt uten skalpell, kan vi trygt si at du ikke trenger å være redd for oss. Vi bidrar til proaktiv utvikling av organisasjoner, og kanskje blir du overrasket over hvordan det påvirker en arbeidskultur positivt?

