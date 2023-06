Artikkelen fortsetter under annonsen

Er smidig virkelig et svada-begrep, slik Eva Grinde hevder i DN 17. juni?

Som smidig-coacher selv, kan vi absolutt bekrefte dette.

Begrepet er like ullent som «opposisjon» er i politikken, det inkluderer både Rødt og Frp på en gang, som om de noensinne skulle bli enige om sykehuspolitikken. For mange er begrepet rett og slett et slags antiestablishmentarianism (oversett den du, Aschehoug!) mot tradisjonelle styringsmekanismer i en bedrift.

Det finnes mange rammeverk innen både politikk og smidighet, og mange ganger kommer man lengre med å følge disse enn å finne opp hjulet selv. Smidig handler, som mye av politikken, om praktisk tilpasning – og dersom man dogmatisk forsøker å innføre smidige rammeverk etter boken (enten den er utgitt av Aschehoug eller noen andre), så viser det at det er noen som ikke har forstått boken.

Ja, vi er skyldige i å være med å rulle ut smidige måter å jobbe på i bedrifter som synes det er vondt og vanskelig å få til endring. For å hjelpe ledere og (mer eller mindre) ivrige medarbeidere i å manøvrere i disse endringsreisene har vi lest «lean»- og «agile»-bøkene, sertifisert oss som både «scrum-mastere», «product owners» og smidig-coacher, og etter hvert oversatt begreper til mer eller mindre vellykket norsk.

Det er en underdrivelse å si at alle ledere og medarbeidere i disse virksomhetene tror på smidig som det nye «fem om dagen». På samme måte som da «lean»-guruene, «design thinking»-evangelistene eller «new public management»-generalene prøvde, så er ikke dette løsningen alene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Noe må likevel norske forlag gjøre for å møte internasjonal konkurranse. Amazon, «Verdens største bokhandel», er et velkjent eksempel på hurtig tilpasning for å møte et moderne marked, enten det gjelder e-bøker, lydbøker eller bøker med trykk tilpasset brukeren. Dersom Aschehoug skulle la være å vurdere hvilken betydning endringshastighet har for dem, ville det vært som å insistere på å følge rettskrivningsnormen fra 1917.

Dersom Aschehoug dogmatisk skulle kopiert endringsmanuskriptet til Amazon ord for ord, ville det blitt like feil.

At Amazon har feilet med mange omstillingsforsøk, har gjort de enda mer omstillingsdyktige på sikt (vi som smidig-coacher feiler også fra tid til annen).

Men funker dette ulne «smidig»-begrepet, rent bortsett fra morsomme anekdotiske historier? En mengde forskning støtter oppunder dette. For eksempel viser en global undersøkelse fra McKinsey at selskaper som prioriterer smidighet har tre ganger så stor sannsynlighet for å ende opp i kvartilet med de sterkeste økonomiske resultatene. De evner å tenke profitt og kompetanse samtidig, beholder medarbeiderne og øker effektiviteten.

Men vi kan kanskje ikke forvente at alle aldrende og teknologiaverse forfattere har satt seg inn i slikt. De av oss som ønsker å være relevante i våre dager, er derimot nødt til å forberede oss på fremtiden.

Vi husker tilbake til vår egen skoletid, da sammenslåingen av Øst- og Vest-Tyskland gjorde at europakartene som hang over tavlen endelig stemte overens med terrenget igjen. Vi er overbevist om at utdannelsesavdelingen i Aschehoug trenger større tilpasningsevne enn å oppdatere kart en gang i århundret. Ellers vil elevene raskt erfare at Tiktok er det beste stedet å få oppdatert informasjon på. Men om vi skal la Grinde styre, så er kanskje løpet kjørt allerede.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Aschehoug bør i stedet for å gjøre seg mer endringsdyktig heller kanskje bare legge seg ned og la de internasjonale gigantene overta. Eller?

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.