Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er etter hvert blitt betydelig enighet om at det er grunn til bekymring for gutter og menns situasjon i dagens Norge. Samtidig er det noen sentrale utviklingstrekk som også bør inngå i vår felles virkelighetsforståelse:

Aldri har færre unge vært uten og utenfor videregående utdannelse. Dette gjelder både gutter og jenter.

Dagens unge menn er også i jobb i like stor grad som unge kvinner. Dette til tross for at en større andel unge menn ikke har fullført videregående skole og en mindre andel har tatt høyere utdannelse, sammenlignet med kvinner på samme alder.

Kjønnsubalansen i utdannelse har vært ganske stabil de siste 20 årene. Det kan derfor virke overraskende at unge menn fremdeles tjener mer i gjennomsnitt enn unge kvinner, både når vi sammenligner menn og kvinner med samme utdannelsesnivå og når vi sammenligner alle unge voksne uavhengig av utdannelsesnivå.

Blant unge menn, går det et skarpt skille mellom de som har fullført videregående skole og de som ikke har det. Over tid har inntekten til menn med videregående utdannelse økt mer enn for menn med bachelorgrad, slik at medianinntekten i de to gruppene nå er ganske lik.

Liza Reisel Mer...

Unge menn med videregående utdannelse tjener typisk også mer enn kvinner med bachelorgrad.

Her skiller Norge seg fra de fleste andre land ved å være helt i nedre sjikt internasjonalt når det gjelder avkastning av høyere utdannelse blant unge. Dette henger blant annet sammen med den sammenpressede lønnsstrukturen, og frontfagsmodellen som sørger for at konkurranseutsatt industri skal være lønnsledende.

Sara Seehuus Mer...

SSBs fremskrivinger av arbeidskraftbehov tyder på at dette er en trend som vil vedvare. Fremskrivingene viser store arbeidskraftbehov innen mannsdominerte yrkesfag, i tillegg til helse- og omsorgsfag som krever utdannelse på både videregående- og bachelornivå.

Utover det vil det stort sett være overproduksjon av folk med høyere utdannelse frem mot 2040.

Sysselsettingen har sunket kraftig blant unge voksne som ikke har fullført videregående skole. Det gir grunn til bekymring. Likevel er det ikke flere unge menn enn kvinner utenfor jobb og utdannelse. Blant unge mellom 20 og 29 år sto 49.040 kvinner og 48.985 menn utenfor arbeid og utdannelse i fjor, ifølge tall fra SSB.

Når det gjelder kvinner har vi blitt vant til at ikke alt må inngå i en generell elendighetsberetning for at en likestillingsutfordring kan bli gjenstand for politisk handling. Vi evner for eksempel å skille mellom problemstillinger som handler om kvinner i toppen av næringslivet og utfordringer med deltidsarbeid i helse og omsorgssektoren. Det er to ulike problemområder – knyttet til individuelle valg, kjønnsroller og samfunnsstrukturer – som ikke direkte henger sammen eller kan forklare hverandre.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Gutters dårligere karakterer og frafall knyttes rett som det er til underrepresentasjon i prestisjestudier i høyere utdannelse, selv om det også er to ulike problemstillinger som ikke direkte henger sammen, all den tid det både for gutter og jenter sjelden vil være de som er dårligst på skolen som konkurrerer om å komme inn på de studiene det er vanskeligst å komme inn på.

At jenter får bedre karakterer enn gutter og har vært overrepresentert i høyere utdannelse i flere tiår, samtidig som ungdomsjenter rapporterer dårligere psykisk helse og kvinner har lavere sysselsetting og tjener mindre enn menn, er et kjent paradoks. Det fremstår imidlertid som kontroversielt å påpeke det motsatte – at gutter får dårligere karakterer, er underrepresentert i høyere utdannelse, men at unge menn har høyere sysselsetting og tjener mer enn kvinner.

Kanskje trenger debatten tid til å modnes, men kanskje er det på tide å øve på å holde flere tanker i hodet samtidig og venne oss til at også menns situasjon preges av at ikke alt peker i samme retning.

En umoden debatt basert på et forenklet bilde kan ha uheldige konsekvenser for hvordan vi svarer på utfordringene gutter og menn står overfor. Vi vil alle tjene på en mer presis forståelse av ulike utfordringer, ikke minst for å vurdere hvilke tiltak som kan være effektive og bidra til bedre liv for flere.

Les mer på dette på instituttets nettsider: «Are Gender Gaps in Education Leaving Less Educated Men Behind in the Labor Market?»(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.