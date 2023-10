Artikkelen fortsetter under annonsen

Tre av ti som etablerte selskaper i Norge i 2020, var kvinner, og kvinner eier kun 21 prosent av Oslo Børs og fortsatt bekler kvinner bare to av ti styreverv i aksjeselskap.

Inger Roll-Matthiesen

Det er mange forklaringer på hvorfor kvinner i mindre grad enn menn tar risiko og lederansvar. Glasstak, gutteklubben Grei, kjønnsroller, foreldrerollen og tidsklemmen. Vi som ønsker at kvinner skal få oppleve både fordelene og ansvaret som ligger i å forvalte makt, myndighet og penger, har en pedagogisk utfordring å ta tak i. Nemlig at kvinner i altfor liten grad tør.

Forskning viser at kvinner er mer risikoaverse enn menn. Hvorfor er det sånn?

Min påstand er at jenter ikke tør fordi de fra ung alder har fått høre at de må være forsiktige.

Vi oppdrar jentene våre til å være forsiktige både i familien, i idretten og på skolen.

Vi snakker om at gutter er flinkere i realfag enn jenter. Det er en selvoppfyllende profeti. Jenter som får høre at fysikk og matte er så vanskelig at det er lurere å velge samfunnsfag, velger nok oftere samfunnsfag. Vi må slutte å kjønne fag, næringer, interesse for penger og økonomi, og evne til omsorg og risiko.

Vi må også slutte å redusere alt til biologi. Mennesker er smarte, tenkende vesener med en fantastisk evne til å lære. Alle blir vi flinkere i det vi trener på. Da må vi oppmuntre til å våge å ta risiko.

Nylig røk det norske kvinnelandslaget ut i åttendedelsfinalen i VM, på tross av flere internasjonale topp-profiler på laget. Internasjonal kvinnefotball har utviklet seg i rekordfart, men det norske laget har ikke tatt samme syvmilssteg som andre nasjoner. På Arendalsuka klinket fotballmamma Gerd Stolsmo til med at håpefulle fotballjenter leker «bjørnen sover» på trening. De blir møtt med et tamt opplegg hvor moralen er at det jenter gjør, skal være sosialt, hyggelig og rettferdig.

Forskning utført av professor Sylvia Rosendahl Skard ved Norges Handelshøyskole har vist at foreldre og trenere undervurderer jenters vilje og motivasjon til å spille fotball. Trenings- og kampopplegget blir deretter. Det er de samme jentene som presterer strålende på skolen, som senere i livet ikke er å finne blant toppledere og aksjespekulanter.

Jeg er 58 år med tre voksne døtre. Jeg har alltid grepet mulighetene jeg har fått, og fortalt døtrene mine at de må gjøre det samme.

Som leder i et advokatfirma er min misjon å få kvinner til å bli og lykkes i advokatbransjen og få dem til å rekke opp hånden når muligheten for ansvar dukker opp. Det er ikke alltid like lett. Av og til skjer det for mye i ambisiøse liv – samtidig. Men målrettet jobbing som innebærer å bli sett og veiledet når det gjør litt vondt, har gitt resultater. Heldigvis.

Det å være leder innebærer å ha øverste ansvar, med risiko for at man en dag må ta hatten sin å gå – selv om man ikke har bedt om det. Det er vanskelig, for både kvinner og menn. Forskjellen er at vi har sett utallige menn gjøre det – og likevel stå oppreist etterpå. Gjerne i en ny topplederjobb. I likestillingens tegn er det «heldigvis» stadig flere kvinnelige ledere som også har måttet gå. Men vi er fortsatt for få.

Jeg er blant dem som har opplevd det. Både kvinner og menn kjenner på følelsen av skam eller tapt anseelse ved å ikke lykkes. Min påstand er at kvinner er mye strengere mot seg selv enn menn. Jeg tar meg for ofte i å lengte tilbake til en trygg jobb uten risiko. Å ta fornuftige og forsiktige valg ligger i margen på for mange av oss. Vi har altfor liten erfaring med å feile.

Næringsminister Jan Christian Vestre fra Arbeiderpartiet foreslo nylig at alle store og mellomstore bedrifter må ha minst 40 prosent kvinner i styret. Selvsagt bør de det.

Men da må vi slutte å leke bjørnen sover på fotballtreninger for jenter. Vi må sette krav og gi utfordringer til jentene våre når de er små, slik at de tør å kjempe om plassen når de blir store. Vel vitende om at de kan feile, og at også det går bra.

Heldigvis kan vi som er voksne også lære og utvikle oss. Også vi må øve på det som er vanskelig. Vi må våge å feile, børste støvet av fotballtrøye og blazer og prøve igjen. Vi må melde oss på sosiale arenaer hvor makten og pengene (og mennene) er, og ikke vente passivt på invitasjon.

Skulle vi være så heldige å få en invitasjon, bør vi takke ja. Det øker muligheten for et liv rikere både i opplevelser og i kroner.

