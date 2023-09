Artikkelen fortsetter under annonsen

I mai ble det siste private sykehjemmet i Oslo rekommunalisert av sittende Raymond Johansens byråd. Nok et trist eksempel på at Arbeiderpartiets politikk er i utakt med hva Oslos befolkning faktisk ønsker seg. En ny meningsmåling utført av Respons Analyse for VG viser nemlig stor støtte for private aktørers drift av sykehjem i Norge.

Anne Lindboe (Foto: Gorm Kallestad / NTB) Mer...

Hele 56 prosent av de spurte mener at private aktører også bør kunne drive sykehjem. Likevel er hysteriet mot private aktører viktigere for Arbeiderpartiet enn å være lydhør for egne velgere. For Raymond velger bort tilbudene som folk vil ha.

Og hvorfor vil vi så gjerne ha private aktører til å drive noen sykehjem som er offentlig finansiert?

Det er det flere årsaker til.

For det første har vi sett at sykehjem drevet av private aktører anstrenger seg for å finne nye løsninger og et variert tilbud for beboerne. Sykehjemmene skal være et sted der man lever, ikke bare eksisterer. For livskvalitet og trivsel er viktig.

Manglerudhjemmet er et godt eksempel. Der fikk beboerne pub, restaurant og opplevelsesbutikk, der demente pasienter kunne få følelsen av å handle selv. En ting er at trivselen hos beboerne steg, men det ble også dokumentert en 40 prosent nedgang av bruken av legemidler mot psykiske lidelser som en følge av de individuelle aktivitetene.

Med fritt brukervalg har også de private aktørene et incentiv til å få opp kvaliteten på tjenestene, og de er på kontinuerlig jakt etter forbedring og nye tilbud.

For det andre det i deres interesse å tiltrekke seg arbeidskraft ved å være attraktive arbeidsplasser som kan tilby mer lønn, organisasjon og trivsel, i motsetning til det som tidvis oppleves som et stivbent system.

Og til sist: Hvis tilbudet om å velge en privat aktør ikke blir tilgjengelig for alle gjennom offentlige finansierte tilbud fra private leverandører, vil det vokse frem rene private tilbud – der brukeren selv må betale hvis det offentlige ikke gjør det.

Vi får da sykehjem som er forbeholdt dem med god råd. Det vil i praksis si at Arbeiderpartiet øker forskjellene blant folk i Oslo.

I Høyre mener vi at det viktigste ikke er hvem som leverer tjenesten, men at kvaliteten er god. Ikke minst at de som trenger hjelp faktisk får det. Og det offentlige skal uansett ta regningen. Derfor jobber vi for et samfunn der det offentlige er bærebjelken, og skal ta regningen for folk, uavhengig av om behandlingssenteret, hjemmehjelpen eller sykehjemmet driftes av det offentlige, ideelle eller private.

Barnehageforliket er et godt eksempel på at ulike partier kan gå sammen og komme sammen om et forlik som tjener fellesskapet. Privat eller offentlig – det viktigste var at alle barn skulle ha plass i barnehagen. Nå er det på tide at vi legger bort symbolpolitikken og ideologisk tankegods som har gått ut på dato.

Jeg håper Raymond kan få bukt med privatallergien sin og foreslår derfor politisk Zyrtec: Sett kvalitet først ved å la våre eldre få de beste tilbudene – på kommunens regning.