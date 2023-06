Artikkelen fortsetter under annonsen

En rekke kommentatorer, kommunikasjonsfolk og kjendiser hyller nå den raske snuoperasjonen fra Thon Hotels. Onsdag morgen serverte hotellets ledelse regnbueflagg-nekt til frokost og regnbueflagg-ja til lunsj – etter massivt press og medietrykk. I en pressemelding.

Lasse Sandaker-Nielsen Mer...

Det er ingen skam å snu, som det heter, men isolert sett er det å «legge seg flat» det enkleste kommunikasjonstrikset i boken. Ofte brukt i et forsøk på å legge en sak død uten å tenke på mulige konsekvenser. Jeg mener det var riktig å snu – og snu raskt – for denne saken ville utvilsomt økt i omfang og utviklet seg til en større omdømmeskade for hotellkjeden. Krise avverget? Jeg er ikke så sikker på det.

I et strategisk omdømmeperspektiv er det mest interessante etter min mening hva som har skjedd på bakrommet. Hvilke diskusjoner har ledergruppen i Thon Hotels hatt om temaet Pride, LHBT+ og om mangfold og inkludering generelt? Hvilke strategiske vurderinger er lagt til grunn for beslutningen og hvilke scenarioer har man identifisert som risikofylte? Eller har det ikke vært diskutert i det hele tatt? Hva mener de egentlig om Pride og skeives rettigheter? Er flaggheisingen bare et resultat av utilbørlig press, eller synliggjøring av faktiske verdier?

Les også: Massiv svikt i PST

For å lykkes som virksomhet er det avgjørende å kjenne sine interessenter. For en hotellkjede og for alle som selger produkter, tjenester og opplevelser er det avgjørende å forstå hvem kundene dine er og hvilke behov de har. Som ansvarlig arbeidsgiver er det avgjørende å forstå dine medarbeidere og aktivt bidra til en bedriftskultur som styrker virksomheten din kommersielt. Det er en enorm kraft i kunder og medarbeidere som vender deg ryggen, og det blir stiv kuling når de og kjendisene bruker utestemme i sosiale og tradisjonelle medier.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I ledergrupper diskuterer man gjerne omdømmemessige konsekvenser av strategiske beslutninger. Noen ganger er man villig til å risikere en mediestorm og omdømmetap fordi den finansielle nedsiden på kort sikt er for stor. Andre ganger tar man ikke den sjansen.

I pressemeldingen fra selskapet skriver de at de har «undervurdert kraften og signaleffekten av å ikke heise Pride-flagget mens vi feirer mangfoldet». Utenfra kan det virke som Thon Hotels har undervurdert betydningen av å ha en kommunikasjonsavdeling som deltar i strategiske diskusjoner og som gir råd i en sak som åpenbart betyr veldig mye for mange, som har påført hotellkjeden en ripe i lakken og skapt forvirring rundt hva de egentlig står for. Og når ingen fra ledelsen ønsker å stille til intervju om saken, er det også lett å stille seg spørsmålet: Prøver de å skjule noe?(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.