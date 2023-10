Artikkelen fortsetter under annonsen

Norge har over 90 produserende olje- og gassfelter, mer enn 8.800 kilometer med gassrør, et omfattende nettverk av fiber- og strømkabler under vann, og en gryende havvindnæring.

Et angrep på kritiske punkter av Norges energiinfrastruktur til havs vil kunne ha alvorlige konsekvenser for offshorearbeidere, europeisk energiforsyning og norsk økonomi. Nord Stream-sabotasjen i dansk og svensk farvann i september i fjor var en alvorlig påminnelse om hvor sårbare vi er.

Denne uken ble det avdekket en ny lekkasje i Østersjøen, i en gassrørledning som forbinder det finske gassnettverket med resten av Europa.

Geir Håøy (Foto: Mikaela Berg) Mer...

Totalberedskapskommisjonen, som på oppdrag fra regjeringen har vurdert norsk samfunnssikkerhet og beredskap, pekte også på betydningen norsk olje- og gassproduksjon har for den europeiske forsyningssikkerheten da den la frem sin rapport før sommeren. Den pekte også på at det er viktig å bringe næringsliv og forskning inn i beredskapen, som en strategisk partner til myndighetene.

Alexandra Bech Gjørv (Foto: Terje Trobe/Sintef) Mer...

Etter Nord Stream-sabotasjen har det blitt iverksatt ekstra beskyttelsestiltak ved anlegg tilknyttet offshorenæringen. Vår forståelse er likevel at det ikke er nok. Beskyttelsen av kritisk infrastruktur til havs må styrkes vesentlig fra dagens nivå, og det haster.

Risikoen er knyttet til uønsket overvåkning eller sabotasjeangrep ved bruk av sivile fartøy eller droner og fly i luftrommet. Det kan også være uoppdagede overflatefartøy eller autonome undervannsfarkoster som kartlegger rør og kabler under vann.

Truslene er mange og sammensatte, og de går på tvers av de definerte ansvarsområdene til ulike deler av forvaltningen og næringslivet. Beskyttelse av kritisk infrastruktur til havs mot hybride trusler er komplekst, men Norge har næringsliv og kunnskapsmiljøer som er godt rustet til å løse denne oppgaven. Samtidig er utfordringen også sektorovergripende.

Vi er bekymret for at behovet for tiltak ikke får nok oppmerksomhet med dagens organisering. Vi etterlyser et mer kraftfullt politisk og operativt lederskap på tvers av ansvarlige sektorer på dette viktige sakskomplekset.

I mars besøkte EU-president Ursula von der Leyen og Natos generalsekretær Jens Stoltenberg gassplattformen Troll A utenfor Bergen. Troll A leverer ti prosent av det europeiske gassforbruket. Både EU og Nato er opptatt av Norges viktige rolle som stabil energileverandør til Europa, men de er også bekymret for sårbarheten til norske gassinstallasjoner.

Totalberedskapskommisjonen peker på at ny teknologi gir nye og bedre muligheter til å etablere en tverrsektoriell og helhetlig situasjonsforståelse. Til havs finnes det tilgjengelig teknologi som kan sikre bedre overvåkning av det som foregår i luftrommet, på havoverflaten og under vann.

Vi tror hovedutfordringen for å få til dette er at ansvaret for bedre infrastruktursikring er for fragmentert. Det mangler gode reguleringer og retningslinjer for hvilke trusler Norge skal beskytte seg mot, og hvordan.

Slik vi opplever det, er det uklart hvor i myndighetsapparatet hovedansvaret for koordinering mellom myndigheter, næringsliv og forskning ligger, slik at utfordringene kan tas tak i og tiltak kan tilpasses og iverksettes raskt.

Operatører på sokkelen har sitt eget sikkerhets- og beredskapsansvar, men vi ser at tolkningen av hva dette ansvaret innebærer, defineres ulikt.

Vår erfaring fra dialog med relevante operatører er at de er usikre på veien videre, hvilke sikringstiltak og løsninger som vil være relevante, og hvilke krav og retningslinjer som eventuelt kommer.

Kongsberggruppen og Sintef anbefaler myndighetene to grep for å møte de truslene vi står overfor og sikre kritisk maritim infrastruktur bedre:

Ta i bruk teknologien.

Norge har lenge hatt en ledende posisjon på utvikling av maritim teknologi. Det finnes allerede høyteknologiske løsninger som på en god måte kan overvåke luftrommet, havoverflaten og havrommet.

Eksempler på det er småsatellitter, radarer og kameraer, avanserte sonarer og annen sensorikk, samt autonome farkoster for blant annet patruljerende overvåkning over og under vann. Her har Kongsberggruppen og Sintef utviklet mange gode løsninger sammen, som ivaretar både sikkerhets- og miljøhensyn. Vi er parat til å utvikle, integrere og tilpasse disse videre til et hybrid trusselbilde med teknologi som er i stadig utvikling.

Bygg et økosystem.

Norge har et uutnyttet potensial i å innlemme næringsliv og forskning i den nasjonale beredskapen. Vi støtter Totalberedskapskommisjonens forslag om at næringslivet ikke bare må utnyttes som en leverandør, men ha en definert rolle som en strategisk partner i et integrert økosystem, i samvirke med myndighetene.

Et eksempel på det er langsiktige avtaler mellom partene.

Det haster.

Havet er vår viktigste ressurs og gjør Norge til en stormakt innen sjømat, energi og skipsfart. Ansvaret for sikring av kritisk maritim infrastruktur må bli klart for alle. Det må raskt komme på plass tiltak og et sett med nye retningslinjer for hvordan den best skal beskyttes.

