Raphaël Halet, hovedpersonen i saken Halet v. Luxembourg, ledet et team i PwC, Luxembourg. De jobbet med skatterådgiving, utarbeidelse av skattemeldinger og inngåelse av skatteavtaler mellom klienter og skattemyndigheter.

I PwC jobbet det også en revisor som i 2010 hadde kopiert 45.000 sider konfidensiell informasjon og gitt dette til en journalist. Journalisten var med i «International Consortium of Investigative Journalists» (ICIJ). Lekkasjene førte til store medieoppslag over hele verden. Dette er kjent som «LuxLeaks».

Raphaël Halets rolle i LuxLeaks var at han i 2014 ga 16 taushetsbelagte dokumenter til journalistene. Disse gjaldt store multinasjonale selskaper og var illustrerende for den debatten som foregikk. Debatten dreide seg særlig om skattefordelene som slike selskaper oppnådde gjennom skatteavtalene.

LuxLeaks fikk store politiske og rettslige konsekvenser. Luxembourg endret sin praksis med skatteavtaler, Europakommisjonen undersøkte og OECD la til rette for felles definisjon av skattegrunnlag.

Men også for Halet fikk avsløringene konsekvenser. Han ble avslørt etter en intern etterforskning og ble dømt for brudd på taushetsplikten til en bot på 1000 euro.

Han hevdet å ha gjort samfunnet en tjeneste ved å bruke ytringsfriheten sin. Han brakte derfor saken inn for Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD), og hevdet at Luxembourg hadde krenket ytringsfriheten hans.

Også i EMD gikk det dårlig. EMD mente i 2021 at han var straffedømt med rette.

Det nye er at «ankedomstolen» i EMD, storkammeret, har kommet til motsatt resultat. Halet har den 14. februar vunnet saken i en endelig dom. Dommen har også betydning for oss i Norge, for ytringsfriheten i slike forhold og for forståelsen av forholdet mellom ytringsfrihet og varsling. Etter norsk lov skal rettsprinsipper fra EMD legges til grunn i Norge og med rang foran norsk lov.

Et særtrekk ved saken var at Halet ikke hadde avslørt ulovligheter eller brudd på regler. De dokumentene han hadde lekket sa noe om hvilke inntekter selskapene hadde oppgitt og om myndighetenes handlemåte. Ikke ulovligheter.

Opplysningene la et grunnlag for å vurdere «fairness and justice».

Han hadde bidratt til en debatt om hvordan skattesystemet burde være – og brutt taushetsplikten sin mens han gjorde det.

EMD har tidligere sagt at et vern av varslere forutsetter at det varsles om regelbrudd eller kritikkverdige handlinger («reprehensible acts»). Det var ikke tilfelle her. En hovedgrunn til at fem av 17 dommere dissenterte var nettopp dette. Den danske dommeren sa at han var uenig i at vernet skulle utvides fra de som avslører klanderverdige handlinger, til de som bidrar til debatter om hvorvidt det foreligger noe uheldig eller ei. Men det er som kjent flertallets syn som avgjør.

Det er også verd å merke seg at EMD beskriver vernet av varslere som en variant av den alminnelige ytringsfriheten. Det betyr at det avgjørende uansett er om et inngrep i ytringsfriheten kan sies å være «nødvendig i et demokratisk samfunn». Dette er hovedkriteriet i EMKs regel om ytringsfrihet og gjelder i alle ytringsfrihetssaker.

I arbeidsforhold, ved behandling av varslere, opererer EMD med et sett momenter for større forutsigbarhet. Men slike momenter er en måte å strukturere denne grunnleggende vurderingen på, det er ikke et separat regelverk. Selv om EMD la vekt på betydningen av taushetsplikt, var ikke det nok til at straff var «nødvendig i et demokratisk samfunn».

Hovedkriteriet for å falle inn under arbeidsmiljølovens regler om varsling, er at det varsles om «kritikkverdige forhold». Dette er ganske identisk med det kriteriet som EMD nå har forlatt. Arbeidsmiljøloven regulerer bare arbeidsrettslige sanksjoner, mens EMDs dom viser at ytringsfriheten også kan frita i straffesaker. Lovens regler er videre begrenset til forhold «i virksomheten».

De norske reglene er dessuten formet som en liste av vilkår, ikke som momenter i en samlet vurdering. Og noen kan tro at hvis disse vilkårene ikke er oppfylt, så må man helt tie.

EMDs dom gjelder en debatt av særlig samfunnsmessig betydning. Den innebærer definitivt ikke at det er fritt frem å bryte taushetsplikter. Men dommen illustrerer at ytringsfriheten i arbeidsforhold kan være videre enn det en enkel lesning av arbeidsmiljøloven kan gi inntrykk av.