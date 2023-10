Saken handler om: Quiet quitting er ikke å anbefale om du har ambisjoner og vil gjøre karriere.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Et av temaene på den mangslungne økonomifestivalen Kåkånomics i Stavanger før helgen, var den angivelige trenden «quiet quitting» (QQ), blant unge arbeidstagere. Som man kan gjette seg til er dette et importert begrep. Vi snakker selvsagt om Amerika, alle trenders moderland.

Under og etter pandemien oppstod et interessant arbeidslivsfenomen over dammen. Så mange som 1,4