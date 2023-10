Artikkelen fortsetter under annonsen

For et par uker siden foreleste min libanesiske kollega Lina Daok-Öyry om mangfold og inkludering for 200 masterstudenter i et auditorium på BI. Jeg hadde invitert henne til å bidra i et kurs i etikk og bærekraft som er obligatorisk for alle som tar en Master of Science-grad på skolen. Omtrent to tredjedeler av studentene er norske, mens en tredjedel kommer fra andre verdensdeler, land og kulturer. Blant de norske studentene er det en betydelig andel med ikke-norsk etnisk bakgrunn.