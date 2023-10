Artikkelen fortsetter under annonsen

Bruken av hjemmekontor og videomøter har økt sterkt de siste årene, ikke minst etter pandemien. Mange viser frem deler av hjemmet sitt. Noen dukker opp på skjermen fra kjøkkenbordet eller et hjørne i stuen eller soverommet. Andre sitter på et velutstyrt og romslig hjemmekontor med døren lukket. Atter andre skjuler bakgrunnen ved å bruke et falskt bakgrunnsbilde.

Spiller det egentlig noen rolle så lenge jobben blir gjort?

Forskeren Andrew C.