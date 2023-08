Lett sursøt duft med vekt på kirsebær, moreller og noe som minner om en blanding av solbær og hagebringebær. Urter og et fint krydderpreg preger også vinen. Niepoorts portviner har ofte et fikenpreg, noe svakvinene sjeldent har, men denne årgangen av Charme har et snev av fiken i duften. Dette er en ”lett” og delikat vin til å komme fra Douro.