Arbeidsgivere har en tendens til å devaluere søkere med hull i cv-en. Dette er en kjent sak, og noe flere har forsøkt å få slutt på.

Hotellkonge Petter Stordalen har snakket varmt om å ansette mennesker med hull i cv-en i flere år. Forrige statsminister, Erna Solberg, gjorde det samme.

Solbergs regjering gikk enda litt lenger i å løfte frem søkere med hull i cv-en. Regjeringen gjennomførte en endring i loven om statsansettelser som medfører at søkere med hull i cv-en skal behandles på samme måte som søkere med funksjonsnedsettelse behandles i dag.

Problemet med denne typen positiv særbehandling er at staten ofte ikke er den mest aktuelle arbeidsgiveren for mennesker som i en periode av livet har stått uten arbeid.

Det finnes derimot et treffsikkert og genialt enkelt triks man kan bruke, dersom man virkelig ønsker likebehandling av søkere med hull i cv-en. Den handler hverken om holdningsendring eller særbehandling, men om utformingen av skjemaet søkerne fyller ut til en ledig stilling.

Den vanlige måten å sette opp arbeidserfaring er «fra-til» måten, der søkeren skriver når de begynte og sluttet i ulike roller. Det kan se slik ut:

2011-2012: Equinor

2012-2017: Aker

2020-2023: Norsk Hydro

Når søkeren tvinges til å sette opp historikken på denne måten skriker hullet mot oss. Enhver hr-medarbeider og leder vil se denne cv-en og tenke; «hva i all verden skjedde i 2017?». Alt vi ser er at vedkommende i alle fall ikke jobbet fra 2017 til 2020. Det er naturlig at tvilen kommer andre søkere til gode.

Harvard-psykolog Ariella S. Kristal og hennes medforfattere foreslår en alternativ måte å liste opp erfaring på: Antall år. Den samme søkeren vil da kunne sette opp en slik liste:

Equinor, ett år

Aker, fem år

Norsk Hydro, tre år

Søkerens erfaring kommer like tydelig frem, men denne gangen er hullet i cv-en kamuflert. Kristal rapporterer flere studier fra både lab og felt som demonstrerer at denne måten å sette opp cv-en leder til en substansiell forbedring: 15 prosent flere søkere med hull i cv-en blir innkalt på intervju.

Det er vanskelig å endre hvordan mennesker intuitivt fornemmer en søker som tidvis har stått utenfor arbeidslivet. Men hr-medarbeidere og rekrutteringsbyrå kan selv velge hvordan jobberfaring skal føres opp på søknadsskjema.

Bytter man til «antall år» varianten, oppnår vi langt mer enn om vi holder en til vakker tale.