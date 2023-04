Artikkelen fortsetter under annonsen

Fra tid til annen dukker historier om ledere med påstått tyrannisk lederstil opp i mediene. To spørsmål blir viktige: Hvorfor kan vi ikke bare ansette normalt fungerende ledere? Og hva skal man gjøre når man er i nærheten av en leder med tyrannisk adferd?

Det første spørsmålet er det forbausende vanskelig å svare på.

Vi vet at en viss prosent av ledere viser lederadferd som tapper verdikjedene i organisasjonene for relasjonell og faglig verdi, fremfor å tilføre dem verdi. En leder du blir inspirert av, tilfører verdi. En leder som ikke har noen betydning for din verdiskaping, produksjon eller leveransekvalitet, er en nøytral leder.

En leder som hemmer eller tapper verdiskaping ved sin adferd, kan vi kalle en verditappende leder. Ledere med grader av manipulerende og tyrannisk adferd tilhører siste kategori.

Redde eller sinte medarbeidere produserer suboptimalt.

Problemet er at enkelte ledere med tyrannisk lederadferd også, i de rette fora, kan vise strålende og sosialt sjarmerende adferd. Dette foregår gjerne oppover i hierarkiet. Tyrannisk adferd nedover og sjarmerende adferd oppover. Så stiger de i gradene fordi de ofte er intelligente nok til å være dyktige fagfolk, og smarte nok til å tilpasse seg ulike situasjoner.

Når beslutningstagere før eller senere blir klar over at de har en leder som viser tyrannisk adferd i organisasjonen sin, begynner en runddans: Flytte på vedkommende til en annen enhet, forfremme, gi en sluttpakke med god attest, og så videre. Dette fører til at slike ledere får sirkulere uforholdsmessig lenge, før de flyttes til stillinger med færre relasjonelle grensesnitt, eller mindre formell linjemakt.

Problemet er at på veien dit kan de forårsake mye lidelse.

To forhold er viktige. Vi går i bekreftelsesfellen når vi ansetter. Bekreftelsesfellen er et allmennmenneskelig fenomen der vi finner noe vi ønsker å få bekreftet, og så leter vi etter informasjon som stemmer med hypotesen vår, og vi ser bort fra informasjon som avkrefter hypotesen vår.

For eksempel: Jeg trenger en leder med en slik track-record i avdelingen under meg, og han her – ofte er det en han – virker som en hyggelig person med sjarm og glimt i øyet. Da vil vi lete etter informasjon som bekrefter hyggeligheten i videre datainnsamling.

Det andre forholdet er at vi i en leders historikk leter etter beskrivelser av resultater, og ikke beskrivelser av adferd. Ledere viser ofte til resultater av økonomisk eller strukturell art: Slått sammen slik og slik, eller skapt hockeystick der og der, eller solgt med den og den profitten. Slike resultater er kjempebra.

Problemet er at resultater av og til kan skapes til tross for tyrannisk adferd – forretningsideen er så god at selv en leder som plager medarbeiderne, klarer å skape resultater.

Så oppover tar det litt tid å avdekke dette, men under eller på siden kan problemet melde seg akutt: Sjefen manipulerer eller spekulerer i frykt og svakheter. Hva gjør man da?

Det er fristende å komme med kortversjonen: Løp som pokker!

Samtidig skal adferden vår være drevet av hva som er organisasjonens beste over tid. Vanlig saksgang vil da være:

To observasjoner av for eksempel utskjelling av deg foran andre, er et mønster, og det vil antagelig gjenta seg.

Dokumenter begge observasjoner så detaljert som mulig. Tid, sted, hvem som var til stede, hva som ble sagt – skriv ned dialogen umiddelbart, for da husker du adferden og ikke bare effekten.

Gå rett til vedkommende og si ifra selv. Fortell om hva som skjedde, hvordan det føltes og hva sjefen burde gjøre i stedet. For eksempel gi deg konstruktiv feedback under fire øyne.

Dokumenter denne kommunikasjonen: tid sted og dialog. Lag gjerne et skript og les opp til vedkommende.

Gjentar utskjellingen seg, eller noe tilsvarende, går du rett til sjefen til sjefen, om det så er styrelederen. Dokumenter dette også.

Store organisasjoner har varslerinstitutter som kan brukes. Kvaliteten på varslerinstituttet kan variere. Samtidig med dette er det bare å søke seg jobb et annet sted.

En slik fremgangsmåte krever stort mot, og er samtidig viktig for organisasjonens læring. Man kommer til å utsettes for voldsomme krefter.

Den personlige kostnaden ved å ta opp kampen mot en leder med tyrannisk adferd kan være stor, men man jobber for organisasjonens beste og beholder dermed i alle fall selvrespekten.