Niepoort Garrafeira

En sjelden portvin som nærmest ingen portvinshus lager i dag. De beste årgangen blir tappet på Demijohns som er glassballonger mellom 8-11 liter, etter at de har ligget på fat i seks år. Der ligger vinen til den er klar for å bli tappet på flaske. I årgangens 1977 sitt tilfelle varte denne perioden i 24 år, så i 2007 ble den tappet på flaske for såå ligge ytterligere fire år på flaske før den ble lansert i 2011. Veien er lang, det er også vinen. Nydelig kompleks duft med innslag av tørket frukt, lær, sjokolade, karamell og kaffe. Søt og rik på smak med moden frukt og en perfekt balanse mellom syre, sødme og alkohol. Lang og konsentrert utgang med en tørr finish. En vin for de virkelige store anledninger. Drikk nå til 2035. Passer til ost og meditasjon. MB