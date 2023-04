Dette skrev vi for to og et halvt år siden: Dette nyhetsslippets desidert beste vin. Laget på tradisjonelle portugisiske druer som fottråkkes. Vinen ligger på 30 prosent ny eik og resten tre til seks år gamle fat. Kompleks duft av tre, søte røde bær, krydder og lakris. Rik og konsentrert frukt kombinert med tørre og stramme tanniner. Lengde som aldri tar slutt. Lett bitter i finish. Fabelaktig vin. Nå fremstår vinen som litt moden med fint sursøtt preg. Underskog, høstlige dufter og blekk. Flott smak, frisk, herlig vin med god lengde. Vi holder på den opprinnelige karakteren.