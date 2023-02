Chablis Vielles Vignes

Veldig mye bedre enn "standard"-chablisen til Tremblay i samme årgang. Her viser det seg at gamle vinstokker nok en gang gjør det best. Fruktig, men virker som en fin chablis med god intensitet. Lime, epler og mineraler, litt aprikos. Tørr, avslutning i retning salt. Denne vinen trenger å roe seg litt. Litt kort. Gi den ett års tid.