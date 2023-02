Louis Roederer Brut Rosé

Ja da, jeg vet at den har en dosage på 10 og at den dermed ikke er blant de tørreste champagnene i markedet. Men den er så stilig, så delikat at det veier opp for alt. Markjordbær dominerer smak og duft. Men også mineraler, epler og gule moreller. Frisk, lang ettersmak. Herlig.