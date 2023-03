En aldeles herlig vin som har alt en kraftig vin kan gi uten at det blir for mye av det gode. Duft av krydder, spesielt pepper, Eik, bjørnebær, moreller og røk. Kjølig fin frukt (årgangen). ¿Bare¿ 13,5 % alkohol. 2002 var et dårlig år i området, men her har det kjølige preget bare gjort godt. Konsnetret og langt med fine tanniner. Om noen år blir dette en supervin.